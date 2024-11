Cor 21 ottobre 2021 Riparte al chirurgia al San Francesco di Nuoro Si tenta di porre rimedio al caos generale della sanità che da settimane colpisce l´ospedale di Nuoro. L´assessore assicura il riavvio delle attività della Chirurgia generale al San Francesco dalla giornata di venerdì



NUORO - Riprendono le attività del reparto di Chirurgia generale dell'Ospedale San Francesco di Nuoro che da domani mattina sarà pienamente operativo grazie all'invio di due medici dalla Assl di Olbia, in mobilità d'urgenza, e al supporto della Assl di Lanusei. Una soluzione emergenziale a cui si è arrivati dopo l'intervento dell'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che nei giorni scorsi ha riunito a Cagliari i vertici dell'Ats, della Assl di Nuoro e dell'ospedale barbaricino in un incontro straordinario in cui l'esponente della Giunta ha tracciato l'indirizzo delle possibili soluzioni. Per superare la situazione di stallo la linea dell'assessorato è stata chiara: logica di rete del sistema sanitario regionale e condivisione delle risorse in campo fra distretti e presidi.