Cor 23 ottobre 2021 La Web Project Sottorete torna in campo Si riparte dal campionato Serie D maschile di pallavolo. Il campionato regionale inizierà la prima settimana di novembre. Ancora aperte le iscrizioni ai corsi di pallavolo maschile per ragazzi e adulti di tutte le età



ALGHERO - Dopo un anno di assenza dai campi da gioco per via della pandemia, la Web Project Sottorete riparte dal campionato Serie D maschile di pallavolo. La squadra algherese tornerà in campo dopo la promozione in serie C alla quale dovette rinunciare per colpa della pandemia. Si riparte dalla Serie D, guidata sempre dal mister Fabio Guido, con un organico rinnovato grazie all'inserimento di alcuni giovani promettenti cresciuti nel vivaio della Gymnasium Volley.



La Polisportiva Sottorete rende moto che ancora oggi sono aperte le iscrizioni ai corsi di pallavolo maschile per ragazzi e adulti di tutte le età. Gli allenamenti, già in corso, sono aperti a tutti, sia atleti già formati che inesperti. Verranno creati gruppi a seconda dell’età, della preparazione e della disponibilità.



Per informazioni e iscrizioni contattare via mail polisportivasottorete@gmail.com o su whatsapp Stefano al numero 3701000590. Il presidente della polisportiva Sottorete Stefano Ogno sottolinea che «l'obiettivo della società è quello di divertirsi e stare insieme facendo sport. Dobbiamo dare la massima attenzione alla crescita delle giovani reclute per una speranza di un futuro di crescita del movimento. La pandemia ha segnato irrimediabilmente il comparto sportivo dilettantistico a tal punto da farci rinunciare alla partecipazione al campionato di serie C ma bisogna rimboccarsi le maniche ripartendo dalla serie D con la solita determinazione e passione di sempre».



Nella foto: Allenatore Fabio Guido