Cor 28 ottobre 2021 Fsi Sassari, criticità in Cardiologia Ancora una denuncia della segreteria regionale della FSI-USAE, l´ennesima: Mancano gli Oss. L´Utic dell´Aou di Cagliari al collasso, ma nessuno risponde alle richieste di azioni correttive



SASSARI - Nonostante la Pec trasmessa in data 4 ottobre al Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari Agnese Foddis, ad oggi nessuna risposta è arrivata in merito alle gravi criticità segnalate. E' così trascorso quasi un mese da quando la Segretaria Confederale dell'Fsi Mariangela Campus ha evidenziato la precaria situazione del reparto di Cardiologia-UTIC dovuta alla carenza di personale di supporto.



Nella missiva la Campus sottolineava la necessità di un intervento urgente al fine di salvaguardare e tutelare la salute dei pazienti e dei dipendenti che, «viste le pesanti condizioni lavorative, non riescono a garantire appieno un'assistenza idonea e congrua a tutti gli utenti».

«L’organico - si legge nel documento trasmesso - è costituito da soli 13 OSS di cui 1 con limitazioni, 1 in aspettativa, e 1 adibito agli ambulatori riducendo quindi la disponibilità a 10 OSS per 34 pazienti».



«Quella della carenza di OSS in turno - scriveva la segretaria confederale - è una costante che, oltre a non consentire un'adeguata assistenza ai pazienti, obbliga quotidianamente gli infermieri ad eseguire mansioni proprie dell'OSS (distribuzione dei pasti, assistenza primaria ai pazienti). Non di rado si trovano da soli in turno (soprattutto nei turni pomeridiani e talvolta anche la mattina) e spesso, con ordine di servizio vengono, chiamati per andar ad aiutare in altri reparti». «È palese - chiudeva la nota - che tale esiguità di personale dia luogo a ritmi di lavoro massacranti, e pochi spazi per la vita personale, facendo venir meno quell'inalienabile diritto al recupero psico-fisico».