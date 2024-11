S.A. 30 ottobre 2021 Blitz al Lazzaretto, pescatori denunciati Denunciati due pescatori di frodo in azione nel tratto di specchio acqueo compreso tra la torre del Lazzaretto e Polt agra, in Area marina protetta. Il pesce sequestrato è stato donato alla Caritas



ALGHERO - Un blitz dei baracelli di Alghero contro la pesca abusiva. Venerdì notte il personale della Compagnia barracellare, al Comando del Capitano Paddeu, in attività di pattugliamento terrestre lungo il litorale dell’Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana, ha notato la presenza di fonti luminosi nel tratto di specchio acqueo compreso tra la torre del Lazzaretto e Polt agra.



Dopo un appostamento tra la vegetazione, i barracelli hanno colto in flagranza due pescatori di frodo intenti nell’attività di Pesca subacquea notturna muniti di torce e fucili da pesca. I due uomini sono originari del sud Sardegna.



I responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica in quanto impegnati nella pesca subacquea in un'area protetta. E' stato effettuato anche il sequestro del prodotto prelevato (circa 20 kg di pescato tra cui grossi saraghi, corvine, spigole, polpi, seppie, barracuda e calamari) e delle attrezzature da pesca utilizzate. Oltre ai risvolti di carattere penale, la condotta messa in atto ha portato all’elevazione di sanzioni amministrative. Il pescato, certificato dai veterinari del servizio igiene degli alimenti dell'Ats, è stato considerato idoneo al consumo umano e quindi donato dai barraccelli alla Caritas di Alghero per fini benefici.