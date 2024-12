Cor 17 novembre 2021 Raddoppiano i positivi ad Alghero Numeri ancora sotto controllo ma in netto rialzo: nell´ultimo aggiornamento pubblicato lunedì 15 novembre i casi registrati erano soltanto 14, oggi salgono a 30. Aumentano anche le quarantene: nell´ultimo dato odierno sono 29 (+9)







Foto d'archivio ALGHERO - Raddoppiano in cinque giorni i positivi al Coronavirus nel territorio comunale di Alghero, passando da 14 a 30. Crescono anche le persone in isolamento domiciliare 24 (+9), mentre risulta un solo ospedalizzato (-1). Numeri ancora sotto controllo ma in netto rialzo: nell'ultimo aggiornamento pubblicato lunedì 15 novembre e riferito a qualche giorno prima, i positivi accertati dall'Ats erano soltanto 14 con appena 13 isolati.La situazione rispetto alle stesso periodo del 2020 rimane sostanzialmente sotto controllo. Un anno fa, infatti, il Comune era costretto a predisporre ed aprire due postazioni per i test rapidi, tale era la pressione sulle strutture pubbliche, sempre in perenne affanno [ LEGGI ].In questi giorni invece si registra qualche problema soltanto all'ospedale Civile, dove a causa di contrattempi legati alla presenza di presunti casi di positività sono stati rimandati alcuni interventi di chirurgia programmati e all'interno di alcuni istituti scolastici. Anche in questo caso la presenza di positivi ha fatto scattare la didattica a distanza per alcune classi, con l'che proprio in queste ore sta completando i test molecolari sulla popolazione scolastica.Foto d'archivio