Terza dose, record vaccini over 40

CAGLIARI - Una vera e propria corsa al vaccino, con una risposta record dei cittadini sardi nelle prime ore successive all’apertura delle prenotazioni per la terza dose dell’anticovid per gli over 40. Alle ore 18, si erano prenotate 18988 persone, 13.100 delle quali appartenenti alla fascia 40- 59 anni. «Una risposta straordinaria, che mi rende orgoglioso, e che dimostra ancora una volta la grande maturità del popolo sardo e la così piena e preziosa collaborazione dei cittadini allo sforzo che la Regione sta mettendo in campo per combattere la pandemia», dice il presidente Christian Solinas.