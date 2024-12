Cor 25 novembre 2021 Anziani di Alghero, quarto inverno in Ostello Il sindaco rassicura tutti: presto il trasloco al Green Dal 2018 il Centro Anziani è ospitato presso l´ostello di Fertilia: Si tratta del terzo inverno di fila di amministrazione Conoci. Ritardi nella consegna del Green Hotel e problemi con il bando di gestione condannano gli anziani ad un nuovo inverno in condizioni precarie: «poche le migliorie realizzate nel tempo a Fertilia» l'accusa di sette consiglieri comunali algheresi



ALGHERO - «Piove (e secondo le previsioni pioverà per giorni...) e il pensiero non può che andare agli anziani all'Ostello di Fertilia. Quella struttura, che grazie al lavoro degli operai In House nel 2018 fu sistemata a tempo di record, necessitava poi di una serie di lavori di adeguamento a cominciare dalle coperture dei camminamenti, fondamentali quando piove Purtroppo, però, la giunta Conoci ha scelto di non seguire il cronoprogramma già stilato e così gli anziani si preparano a passare il quarto anno (il terzo con Conoci Sindaco) in una situazione piuttosto precaria e speriamo almeno che in questi mesi si sia intervenuti su quei tetti da cui lo scorso inverno filtrava acqua».



I consiglieri comunali Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi sottolineano i gravissimi ritardi nel trasferimento degli anziani nel Green Hotel, oltre alle precarie condizioni in cui si trova l'immobile a Fertilia a causa delle scarse migliorie effettuate. «Nel frattempo - sottolineano - della promessa elettorale di ristrutturazione del Cra di viale della Resistenza il Centro.destra è riuscito a produrre giusto una mozione per decidere che dovrà essere intitolato a Simon Mossa. Decisamente un po' pochino per 2 anni e mezzo di Amministrazione, con il vecchio CRA che non solo non viene ristrutturato, ma risulta completamente abbandonato».



«La scelta arrivata dopo "solo" 2 inverni di indecisione sembra, invece, ora quella di affittare una struttura privata, ma con la velocità da bradipi che caratterizza questa Giunta anche il terzo inverno di Conoci Sindaco gli anziani lo passeranno a Fertilia in un ostello che in questi anni si è preferito non sistemare come sarebbe stato possibile e logico fare. Purtroppo oramai è chiaro a tutti che le promesse del Centro-destra erano solo slogan elettorali e nulla più, ma, stia tranquillo il sindaco Conoci, noi, anche se diluvierà, non andremo mai all'ostello a urlare e manifestare con cartelli e fischietti. Noi siamo diversi dai suoi grandi amici leghisti Pais e Vaccaro che su quella vicenda hanno costruito le loro personali fortune politiche» concludono Esposito, Sartore, Bruno, Cacciotto, Piras, Di Nolfo e Pirisi.