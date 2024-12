Cor 26 novembre 2021 Vandali a Porto Torres: recinzioni distrutte Erano state realizzate grazie al cantiere del progetto regionale Lavoras. I vandali sono entrati in azione nelle aree verdi di via Pertini, via Parini e via Manzoni dove hanno divelto i pali e buttato giù la recinzione in più parti



PORTO TORRES - Sono state danneggiate alcune delle staccionate in legno realizzate recentemente grazie al progetto Lavoras. I vandali sono entrati in azione nelle aree verdi di via Pertini, via Parini e via Manzoni dove hanno divelto i pali e buttato giù la recinzione in più parti. «Si tratta di un atto tanto illogico quanto triste - dichiara il sindaco Massimo Mulas - che va a colpire un'opera appena realizzata per abbellire alcuni spazi verdi che a volte diventavano terra di nessuno. Chi ha così tanta forza ed energia per danneggiare i beni di tutti perché non si mette a disposizione della comunità per costruire qualcosa di bello? Sembra una battuta ma sono serio: è un peccato vedere sprecare tanto impegno in attività di distruzione».



Le staccionate sono state realizzate nell'ambito del cantiere Lavoras, progetto gestito dalla Multiservizi grazie a un finanziamento di 558.937,00 euro dell'assessorato regionale al Lavoro. 502.359,00 euro sono stati destinati a interventi di Manutenzione straordinaria su edifici scolastici del patrimonio pubblico e alla valorizzazione di spazi verdi pubblici idonei ad ospitare attività di carattere sociale, culturale, ed economico; 56.578,00 euro per accatastamento, schede fabbricato (propedeutici all'agibilità) - censimento del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla loro valutazione nonché alla verifica delle condizioni manutentive.