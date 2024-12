S.A. 28 novembre 2021 Covid, 107 nuovi casi nell´isola Con quasi 10mila test effettuati, il tasso di positività scende dall’1,7% all’1,1%. 2590 sono i casi di isolamento domiciliare



CAGLIARI - Sono 107 i nuovi casi di positività al Covid ma nessuna nuova vittima nelle ultime 24 ore. Con quasi 10mila test effettuati, il tasso di positività scende dall’1,7% all’1,1%.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 (uno in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 62 (uno in più di ieri).



2590 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 77 rispetto a ieri). Un anno fa, il 28 novembre 2020, i nuovi casi di coronavirus registrati nell’Isola erano 311 e le vittime cinque.