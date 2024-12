S.A. 29 novembre 2021 Volley, WebProject vince a Castelsardo Terza vittoria di fila per la WebProject Sottorete che battuto lo scorso sabato la ASD Maresport a Castelsardo nella quarta giornata del campionato regionale di serie D di pallavolo maschile



ALGHERO - La WebProject Sottorete ha vinto la terza partita di fila del campionato di serie D regionale, svoltasi sabato 27 novembre alle 18 e 30, fuori casa contro la ASD Maresport a Castelsardo. L'incontro si è concluso 0 a 3 per i catalani. L’ha spuntata la squadra che ha commesso meno errori. Dopo il primo set vinto 16 a 25, la Sottorete si è rilassata e si è adeguata al gioco degli avversari.



Questo ha portato ad un secondo tempo caratterizzato da molti errori da parte degli algheresi che all’inizio del secondo tempo sono stati sotto, addirittura, per cinque a zero, vinto poi in rimonta per 16 a 25. Il terzo set invece si è giocato punto a punto fino alla fine e ha visto venir fuori l’esperienza catalana che ha chiuso il set sul 31 a 33 dopo una serie di azioni lunghissime che hanno messo alla prova entrambe le squadre.



Soddisfatto ma allo stesso tempo realista il palleggiatore Enrico Granese: «la partita è andata abbastanza bene anche se con la mancanza di qualche giocatore e qualche errore di troppo; dobbiamo sicuramente migliorare sulla tenuta mentale durante le partite perché abbiamo troppi alti e bassi durante i set che ci fanno regalare troppi punti agli avversare come è successo nel terzo set di questo sabato». Si è conclusa così la quarta giornata di campionato regionale di Serie D di pallavolo Maschile. La settimana prossima la web project Sottorete salterà la partita a di causa un positivo covid nella squadra avversaria. L’incontro si recupererà il prossimo anno.



Nella foto: Enrico Granese