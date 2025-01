S.A. 15 dicembre 2021 Web Project vince ed è prima in classifica Quarta vittoria di fila per la WebProject Sottorete. Battuta la temibile Polisportiva Sirio di Orosei fuori casa. Prossima fatica a Sassari contro la San Giuseppe Virtus



ALGHERO - La WebProject Sottorete ha vinto la quarta partita di fila del campionato di serie D regionale, svoltasi domenica 13 dicembre alle 18, fuori casa contro la Polisportiva Sirio Orosei a Orosei. L'incontro si è concluso 1 a 3 per i catalani. Dopo un primo set disastroso, la Sottorete, è riuscita a vincere il secondo set con una prova di carattere ed esperienza.



Gli ultimi due set sono stati combattuti ad armi pari ma a spuntarla, riuscendo ad impostare il proprio gioco, è stata la squadra catalana che è riuscita nell’impresa di far perdere il primo set alla Polisportiva Sirio che finora non ne aveva perso nemmeno uno. Durante la gara il mister Fabio Guido subisce prima un ammonizione e poi cartellino rosso che lo obbligano ad allontanarsi dal campo gioco. A scatenare la sanzione ci sono alcune discutibili decisioni arbitrali che fanno infuriare il coach della Sottorete. Ora si attende il responso della commissione che potrebbe costargli una squalifica.



Il libero Daniele “Dende” mostra la sua soddisfazione per l’impresa appena raggiunta: «È stata una prova di squadra, dopo il primo set perso male, in cui siamo partiti troppo fallosi e contratti, nel secondo abbiamo reagito con una bella prova d’orgoglio, ci tenevamo a dimostrare quel che valiamo, abbiamo imposto il nostro gioco e abbiamo portato la partita a casa! Conquistiamo così un primato in classifica che arriva grazie alla sconfitta del Nuoro, e che ci gasa per il prosieguo del campionato». Si è conclusa così la sesta giornata di campionato regionale di Serie D di pallavolo Maschile. La settimana prossima la Web Project Sottorete affronterà a Sassari la San Giuseppe Virtus lunedì 20 dicembre alle 20.