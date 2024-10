S.A. 29 dicembre 2021 E´ stintinese la campionessa regionale di Ocr Laura Pagano porta a casa un titolo prestigioso in una competizione emergente. La dura gara a ostacoli disputata prima delle festività natalizie a Cagliari ha visto salire sul podio anche altri due atleti di Stintino, Antonella Mariani e Marco Santandrea



STINTINO - Si chiama "obstacle course race" e si legge Ocr, la gara a ostacoli su percorsi misti che rappresenta una vera e propria sfida di resistenza fisica. Di recente si sta affermando in Sardegna e ha già la sua campionessa regionale, la ventiseienne stintinese Laura Pagano. La disciplina sportiva che sta richiamando già un gran numero di iscritti, sono già sessanta le associazioni iscritte alla Federazione italiana Ocr, richiede una preparazione completa. Si passa, infatti, dal running su percorsi misti e di varie lunghezze, dai 3 km ai 15 km, al superamento di ostacoli naturali o creati ad arte che mettono l'atleta alla prova, tra agilità, equilibrio, forza, resistenza, brachiazione. Ma non basta, l'atleta deve superare anche muri di differenti altezze e inclinazioni, correre nel fango, trasportare o trascinare pesi, arrampicarsi o superare ostacoli in sospensione appendendosi.



Nell'ultima gara regionale disputata alcuni giorni prima delle festività natalizie a Cagliari, la runner stintinese ha messo il suo sigillo personale, concludendo una stagione con i fiocchi. «Siamo orgogliosi che una nostra concittadina abbia tenuto alto il nome del nostro paese - afferma il vicesindaco di Stintino Angelo Schiaffino - in particolare in una disciplina sportiva emergente che mette alla prova le doti fisiche e di resistenza dell'atleta. Ma i nostri complimenti vanno anche agli altri atleti stintinesi che hanno contribuito al successo anche del campionato a squadre».



Infatti, nell'ultima competizione si è classificata terza, dietro l'oristanese Katia Teresa Contini, anche Antonella Mariani (terza assoluta donne) mentre primo della categoria 40-45 anni è arrivato Marco Santandrea. Il team della Pagano, che ha sede a Campanedda, ha visto arrivare terzo assoluto anche Bruno Fresu capitano della Ocr Virginia, dietro Marco Natalini e Davide Auteri. Il campionato regionale si è svolto sulla lunghezza delle 7 gare, una delle quali disputata anche a Stintino nel mese di ottobre. Il circuito della federazione ha già messo in calendario la gara stintinese per il prossimo anno, che si svolgerà il 23 ottobre 2022.



Nella foto: la premiazione e il podio