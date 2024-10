video Cor 30 dicembre 2021 Crisi infinita: astensione dell´Udc



E´ sempre più crisi tra i banchi della maggioranza algherese. Sulla imponente variazione di bilancio presentata in Consiglio comunale mercoledì ad Alghero l´Udc, per bocca del leader locale del partito, Christian Mulas, annuncia l´astensione denunciando il mancato coinvolgimento nelle scelte della maggioranza. La votazione finisce con soli 11 voti favorevoli, 8 contrari e l´Udc astenuta.