S.A. 14 febbraio 2022 Serie D volley: Web Project perde il primato I catalani perdono sei punti molto importanti per il destino del campionato. Ora si trovano al secondo posto a 4 punti dalla prima. Il campionato regionale di serie D maschile di pallavolo è ancora tutto da decidere



ALGHERO - Per la Web Project Sottorete lo scorso è stato un weekend da archiviare. Due gare e due sconfitte per 3 a 0. Complici tanti fattori: in primis i due incontri ravvicinati, uno in casa e uno fuori casa dove cedono il primato in classifica alla PVN di Nuoro; in secondo luogo ben 4 infortuni e 1 assenza; poi le partite hanno raccontato la stessa storia: i giocatori sono entrati in campo poco decisi e non incisivi in attacco.



I catalani perdono sei punti molto importanti per il destino del campionato. Ora si trovano al secondo posto a 4 punti dalla prima. Il campionato regionale di serie D maschile di pallavolo è ancora tutto da decidere. Ma bisogna iniziare a farsi i conti e capire fin dove si può arrivare. Per questo gli algheresi hanno fissato un minimo obiettivo: raggiungere un posto ai playoff dove saranno due le squadre a passare per giocarsi la promozione in serie C.



Sulla doppia debacle parla l’esperto Mondino De Martis: «Un fine settimana da dimenticare, dopo più di 2 anni e mezzo di imbattibilità in due giorni abbiamo perso forse le partite più importanti di questo campionato. La squadra in questo ultimo periodo ha perso pedine importanti ed esperte come Nettuno, Sghirru e me. Siamo tutti ai box per infortuni importanti». La Web Project Sottorete avrà modo di rifarsi in casa già mercoledì 16 febbraio alle 20 presso la palestra Maria Carta delle scuole medie di via Malta contro la ASD Sunvolley. La gara sarà, come di consueto, visibile sulla pagina facebook della ASD Polisportiva Sottorete.





Nella foto: Mondino Demartis