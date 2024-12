S.A. 17 febbraio 2022 Web Project torna alla vittoria La Web Project Sottorete torna a vincere nel campionato regionale di serie D maschile di pallavolo contro la ASD Sunvolley



ALGHERO - La Web Project Sottorete torna a vincere nel campionato regionale di serie D maschile di pallavolo. Dopo due passi falsi era tempo di voltare pagina e i ragazzi allenati dal coach Guido vincono con un netto 3 a 0, contro la ASD Sunvolley, una squadra giovane ma ben assortita che esprime un gioco ordinato anche se, per la giovane età, con qualche errore offensivo.



Una prova di carattere degli algheresi che trovano un giusto riscatto giocando più ordinati, convinti, coesi ma soprattutto essendo più incisivi in attacco. Da segnalare le prestazioni di Tanda e Smimmo che ritrovano fiducia in attacco; solido il contributo del capitano Massimo “Massafolt” Castaldi ma anche grazie al prezioso aiuto di Serra. Sono lunghi i tempi per il rientro degli infortunati. Si spera possano rientrare per i playoff, obiettivo numero uno della Web Project Sottorete. Ora come non mai sarà fondamentale non perdere più punti e giocarsi il tutto per tutto al ritorno contro l’agguerrita Cedrinia PVN Nuoro.



Queste le dichiarazioni di fine gara del centrale Giuseppe Nettuno (nella foto): «Ho giocato un po' sottotono, non mi sono ancora abituato al cambio di ruolo. Ma ringrazio i miei compagni che mi sostengono e fare l'ultimo punto con attacco dalla seconda linea mi ha sollevato. Siamo una bella squadra ce la metteremo tutta per fare bene nelle prossime partite». La prossima gara sarà in casa, domenica 20 febbraio alle 18 e 30 contro la San Giuseppe Virtus SS. L’incontro sarà visibile sulla pagina facebook della ASD Polisportiva Sottorete