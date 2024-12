S.A. 22 febbraio 2022 Volley, Web Project stravince contro la Virtus Nel campionato di serie D la Web Project Sottorete ora è al secondo posto a pari merito con la Polisportiva Sirio Orosei e ad un solo punto dalla capolista Pvn Cedrinia. Si deciderà tutto nelle prossime gare arrivare primi, oltre ad essere un risultato di cui essere orgogliosi, sarebbe un bel vantaggio per la lotta ai play off



ALGHERO - Una prova di carattere e d’esperienza quella che ha visto la Web Project Sottorete trionfare con uno schiacciante tre a zero sulla Virtus San Giuseppe Ss nel campionato regionale maschile serie D di pallavolo. Gli algheresi sono scesi in campo motivati e aggressivi, giocando un primo set senza lasciare scampo all'avversario, vincendolo con il punteggio di 25 a 12. Dall'altra parte la Virtus San Giuseppe Sassari, formata da molti giovani promettenti ha commesso tanti errori e ha sofferto il muro della Web Project Sottorete.



Durante il secondo set la Web Project Sottorete si è un po' adagiata al gioco dell’avversario. Il set si è concluso sul 25 a 16. Per questo, avvertito il pericolo, il coach Guido prima e durante il decisivo terzo set, ha motivato e spronato i ragazzi. Galvanizzati dalle parole del mister sono riusciti a fare il proprio gioco e a chiudere la gara con un netto 3 a 0 con l’ultimo set concluso sul 25 a 11. Degne di nota le prestazioni delle bande Serra e Tanda che hanno messo a segno un alto numero di punti. Nel complesso tutta la squadra ha giocato bene: a partire dal libero Demartis per finire all'alzatore Granese, il regista del gioco in campo che ha saputo sfruttare al meglio il potenziale dei propri compagni.



La Web Project Sottorete ora è al secondo posto a pari merito con la Polisportiva Sirio Orosei e ad un solo punto dalla capolista Pvn Cedrinia. Si deciderà tutto nelle prossime gare arrivare primi, oltre ad essere un risultato di cui essere orgogliosi, sarebbe un bel vantaggio per la lotta ai play off. Il presidente Stefano Ogno così sulla partita: «Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, una prova di carattere che mi fa capire che c'è voglia di fare bene. Ora speriamo di ritrovare anche gli assenti infortunati che saranno decisivi per i play off».



La banda Raimondo Serra aggiunge: «abbiamo tenuto il morale sempre alto e quando siamo così carichi raramente sbagliamo. E quando succede ci diamo una mano da vera squadra. Oggi abbiamo ritrovato il sorriso e la forza di essere uniti». La prossima gara la Web Project Sottorete la disputerà in casa sabato 26 febbraio alle 19 contro la Gymland Or, fanalino di coda della classifica ma non per questo da prendere sotto gamba. La partita verrà trasmessa in diretta sulla pagina della ASD Polisportiva Sottorete.