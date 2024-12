S.A. 23 febbraio 2022 «Concorso infermieri, gravissimi ritardi» A distanza di quasi tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito sul sito dell’A.O. Brotzu, gli infermieri vincitori del concorso non hanno ancora preso servizio presso le strutture di destinazione disponibili. La presa di posrizione di Daniele Cocco (Leu)



CAGLIARI - Questa mattina il vicepresidente della VI Commissione permanente Daniele Cocco ha presentato, con la condivisione degli altri componenti della Commissione Sanità, una risoluzione sulla necessità di procedere con urgenza all’assunzione dei vincitori del concorso pubblico unificato per l’assunzione nelle aziende ed enti del servizio sanitario della regione Sardegna di 179 infermieri. A fine 2019 è stato bandito un concorso per l’assunzione di Infermieri professionali presso le strutture sanitarie sarde con la partecipazione di migliaia di candidati. A seguito dell’espletamento della procedura concorsuale - svolgimento della prova scritta, pratica e orale - è stata pubblicata, in data 6 dicembre 2021, la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei.



A distanza di quasi tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito sul sito dell’A.O. Brotzu, gli infermieri vincitori del concorso non hanno ancora preso servizio presso le strutture di destinazione disponibili. Un ritardo inaccettabile, soprattutto in un momento di grave crisi sanitaria in cui tutto il sistema sanitario regionale è in affanno dichiara il vicepresidente della Commissione Sanità Daniele Cocco e consigliere regionale Leu. «Per far fronte alle emergenze diverse ASSL della regione continuano ad attivare contratti per il personale interinale, o a prorogare i contratti in scadenza degli infermieri assunti a tempo determinato, anziché attingere direttamente dalle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti. Ritengo che per troppo tempo si è cercato di sopperire alle carenze in organico attraverso il reclutamento di personale a termine favorendo, di fatto, il cronicizzarsi di una situazione di precarietà lavorativa presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale» prosegue l'esponente dell'Aula.



E prosegue: «Dobbiamo cercare di alleggerire sia la grave situazione di disagio in cui operano gli infermieri del SSR, impegnati nei reparti con intolleranti carichi di lavoro e, spesso, senza poter fruire dei necessari turni di riposo, ma anche abbattere le lunghissime liste di attesa che cittadini sardi devono sopportare per visite, esami e interventi, anche salvavita, per la mancanza di personale sanitario». «Con la risoluzione - conclude - impegniamo il Presidente della Regione e l’Assessore della Sanità a far attivare con la massima urgenza le procedure di assunzione degli infermieri vincitori del concorso nelle strutture del servizio sanitario della regione e ad impartire indirizzi alle Aziende sanitarie, affinché procedano alla copertura dell’ulteriore fabbisogno di personale sanitario attraverso lo scorrimento delle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti».