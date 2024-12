S.A. 2 marzo 2022 Web Project batte la Asd Gymland La Web Project Sottorete è a soli tre punti dalla capolista la Polisportiva Sirio Orosei e ad un punto dalla seconda in classifica la Pvn Cedrinia Nu



ALGHERO - La Web Project vince per tre a zero contro la ASD Gymland. Gara valevole per la nona giornata del campionato regionale di serie D maschile. Il risultato dell’incontro poteva sembrare scontato visto che mentre la Sottorete si trova nelle zone alte della classifica, la Gymland è il fanalino di coda del campionato. Invece è stata una partita combattuta punto a punto fino alla fine. Il primo set ha visto la Web Project Sottorete vincere per 25 a 22, il secondo vinto per 25 a 16 e il terzo e decisivo set concluso con un emozionante 25 a 23 per gli algheresi. Come si può vedere dai parziali dei set l’incontro è stato aperto con la Gymland che ha dimostrato, a pieno titolo, di poter militare dignitosamente nel campionato regionale di serie D. Una partita, in parte, segnata dai tanti, troppi errori degli algheresi che peccano soprattutto in battuta. Nonostante questo hanno mostrato la solita prova di carattere ed esperienza della squadra.



La classifica parla chiaro: la Web Project Sottorete è a soli tre punti dalla capolista la Polisportiva Sirio Orosei e ad un punto dalla seconda in classifica la Pvn Cedrinia Nu. Inoltre gli algheresi come la Pvn hanno ancora una gara da recuperare e questo fa sì che il campionato possa decidersi davvero all’ultima gara e lo renda ancora più avvincente e imprevedibile. Il capitano della Gymland dichiara: «Partita davvero combattuta, prima partita dove abbiamo giocato davvero bene, sono contento dei ragazzi, ci stiamo ancora assestando ma ci stiamo allenando bene».”



Così il presidente della Web Project Sottorete Stefano Ogno: “Dopo la sospensione del campionato è stata dura ripartire. Sono contento che la squadra abbia ritrovato la giusta motivazione dopo tutti i problemi passati tra infortuni e quarantene. C'è qualcosa ancora da mettere a punto, ma siamo sulla buona strada per andare ai playoff in buona forma. La prossima gara della Web Project Sottorete si disputerà il 5 marzo alle 16.30, fuori casa a Sassari nella palestra della scuola media n.11 di Li Punti contro la ASD Punto Sassari Volley. I sassaresi nell’ultimo incontro hanno perso tre a zero contro la capolista la Polisportiva Sirio Orosei e si trovano al penultimo posto della classifica ma, come ha testimoniato la gara contro la Gymland, ogni gara va giocata fino all’ultimo punto con determinazione e tenacia senza prendere sottogamba nessun avversario. La gara sarà trasmessa come di consueto sulla pagina facebook della ASD Polisportiva Sottorete.



Nella foto: il presidente Stefano Ogno