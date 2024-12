Cor 8 marzo 2022 Chirurgia robotica, corsi al Brotzu Aperte le iscrizioni per il corso di chirurgia robotica dell’Arnas G. Brotzu. Al corso possono partecipare gratuitamente medici e infermieri assunti nelle Asl e nelle aziende ospedaliere della Sardegna



CAGLIARI - Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2022 del corso di chirurgia robotica organizzato dalla SC di Urologia dell’ARNAS G. Brotzu. Al corso possono partecipare gratuitamente medici e infermieri assunti nelle Asl e nelle aziende ospedaliere della Sardegna, per i medici specializzandi e medici in libera professione il costo è di 500euro. Sono previste otto edizioni con inizio il 22 marzo prossimo. L’ultima è prevista a novembre. Le lezioni si svolgeranno dal martedì pomeriggio al venerdì mattina.



Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica al simulatore e una prova orale, con un attestato finale per coloro che supereranno le prove. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito internet aziendale del Brotzu, via mail all’indirizzo: maurofrongia@aob.it o via telefono al n. 070. 539302 (lunedì, martedì, giovedì dalle 9.00 alle 12.30) I corsisti parteciperanno agli interventi robotici programmati preceduti da alcune lezioni teoriche e pratiche al simulatore che costituiscono il livello base comune a tutte le specialità chirurgiche.



«Sono molto soddisfatta di poter annunciare questa nuova edizione del corso di chirurgia robotica» commenta il direttore generale ARNS Agnese Foddis. «Credo fortemente nella formazione e nel suo valore e la nostra azienda è impegnata da tempo nell’aggiornamento continuo dei suoi dipendenti. Occasioni come queste rappresentano un’apertura all’esterno delle nostre eccellenze in campo chirurgico, dando così possibilità al resto degli operatori sanitari della nostra regione di accedere a percorsi formativi altamente innovativi sempre al servizio dei cittadini».