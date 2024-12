Cor 8 marzo 2022 Il 15 marzo chiude l´hub di Alghero Nei giorni scorsi il ringraziamento del sindaco Mario Conoci e dell´assessore Andrea Montis a volontari, sanitari, medici e operatori impegnati nell´ultimo anno per far fronte all´emergenza sanitaria legata alla pandemia



ALGHERO - Oltre 160mila vaccini inoculati su più di 60mila cittadini in 11 mesi di attività. Numeri da capogiro per l'hub della Mariotti ad Alghero, aperto in emergenza ad aprile dello scorso anno e da allora utilizzato per far fronte all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Conoci e l'assessore Andrea Montis hanno voluto ringraziare personalmente tutti i volontari sanitari, medici, le forze dell'ordine e i numerosi operatori impegnati quotidianamente. Con loro il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il dott. Gioacchino Greco e il nuovo direttore sanitario f.f. dell'Asl di Sassari Vito La Spina.



«Il centro vaccinale, aldilà dello straordinario servizio che ha reso alla nostra comunità e a quelle del territorio, è stato soprattutto una grandissima esperienza umana, la dimostrazione che uniti, si possono affrontare grandi sfide» ha sottolineato Conoci che ha ringraziato «tutte le figure che hanno contribuito a far funzionare un centro non previsto ma fortemente voluto e a garantire un servizio sanitario adeguato ad affrontare la pandemia». Dal 15 marzo la campagna vaccinale non si ferma, ma proseguirà presso l’Ufficio Igiene di via Paoli.