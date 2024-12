Cor 10 marzo 2022 Pesca, è protesta ad Alghero contro l´Amp Sale la protesta ad Alghero. I pescatori dell´associazione "Banchina Millelire" hanno restituito le licenze di pesca al Comune come forma di protesta contro le limitazioni imposte alla loro attività



ALGHERO - Ad Alghero scoppia la rivolta. I pescatori dell'associazione "Banchina Millelire" hanno restituito le licenze di pesca al Comune come forma di protesta contro le limitazioni imposte alla loro attività dall'Area Marina Protetta di Capo Caccia-Isola Piana e contro le tante richieste mai ascoltate per dotare il settore di regole certe e di supporto amministrativo.



In queste condizioni non possiamo lavorare, tutti i nostri sacrifici sono inutili se le nostre richieste restano inascoltate e se l'Area marina non rivede le sue decisioni confrontandosi anche con noi pescatori: E' l'urlo di dolore con cui Carmelo Mura, rappresentante della marineria artigianale di Alghero, spiega la protesta.



Due i motivi di lotta al centro della protesta: da una parte c'è la direttiva dell'Amp di Alghero che limita pesantemente l'attività di pesca nella zona C del parco; dall'altra ci sono le proposte fatte al Comune per adottare una serie di strumenti di supporto e programmazione per il settore della pesca.