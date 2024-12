Cor 10 marzo 2022 Barbarie in Ucraina, musica contro la guerra Nel giorno in cui le bombe russe colpiscono un ospedale pediatrico, proseguono ad Alghero le iniziative contro la guerra in Ucraina da parte delle scuole cittadine. Ecco le immagini di pace e solidarietà con gli studenti della Scuola Grazia Deledda di Via Tarragona. Oggi la grande manifestazione in Piazza Sulis







Nei giorni scorsi erano state le classi elementari della scuola del Sacro Cuore e dell'Asfodelo a sfilare per la pace e contro ogni forma di guerra, per le vie della città algherese. Con i piccoli studenti delle scuole elementari le loro maestre con cartelli slogan a favore dell'Ucraina.