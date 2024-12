S.A. 26 maggio 2022 Merit Award per l´oncologo sardo Andrea Pretta è un medico-chirurgo specializzato in oncologia medica alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell’Università degli studi di Cagliari



CAGLIARI - Andrea Pretta, medico-chirurgo specializzato alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell’Università degli Studi di Cagliari, si è aggiudicato uno dei più importanti “Merit Award” per il lavoro presentato al “2022 ASCO Congress”, il più prestigioso congresso internazionale del settore, organizzato dalla Società americana di oncologia. I lavori si svolgeranno a Chicago a partire dal 3 giugno.



L’abstract firmato dal dottor Pretta, dal titolo “Lymphocyte to monocyte ratio in metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma as a prognostic factor and its potential role in identifying a subset of patients with a favorable response to therapy”, ha previsto la valutazione del rapporto tra linfociti e monociti circolanti, dosati prima di iniziare il percorso di cura nei pazienti affetti da adenocarcinoma del pancreas in stadio IV, come fattore correlato alla risposta al trattamento e alla sopravvivenza globale.



I pazienti con un valore ≥ 4 presenterebbero una migliore risposta al trattamento e una maggiore sopravvivenza globale rispetto ai pazienti con un valore < 4. Pertanto, nel primo gruppo di pazienti può essere ipotizzata una maggiore attività dei linfociti e del sistema immunitario, elemento che potrebbe permettere una selezione migliore dei pazienti candidabili a immunoterapia.



Andrea Pretta è un medico-chirurgo specializzato in oncologia medica alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell’Università degli studi di Cagliari. E’ attualmente dottorando in Medicina Molecolare e Traslazionale nell'Ateneo sardo (con il prof. Mario Scartozzi come tutor) e da gennaio 2022 è attivo nel Gruppo Sperimentazioni Cliniche, Oncologia Medica, Università di Cagliari. Fin dall’inizio del percorso di formazione specialistica ha sviluppato particolare interesse clinico-scientifico per i tumori del tratto gastro-enterico.



Nella foto: Andrea Pretta