Sicurezza in mare, incontro ad Alghero



ALGHERO - Continua l’attività divulgativa promossa dalla Guardia Costiera di Alghero volta a sensibilizzare i giovani sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale. In particolare, il primo incontro formativo è stato svolto nella giornata del 30 maggio presso la Sala Conferenze di Casa Gioiosa, grazie alla collaborazione instauratasi tra il personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Alghero e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana.



Al termine dell’incontro, agli alunni, è stata data la possibilità di poter salire a bordo della motovedetta SAR CP 871 ed assistere ad una esercitazione di soccorso in mare svolta dal soccorritore marittimo in servizio presso la Guardia Costiera di Alghero. Con gli stessi alunni è stata poi organizzata, il giorno 06 giugno, una visita alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo e agli ormeggi delle motovedette presso la banchina “Dogana” del sorgitore algherese.



Ad impreziosire ulteriormente le giornate, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni ad un corretto approccio con il mare, è intervenuto il responsabile della Sezione Regionale della Società Nazionale Salvamento, il quale, nell’ambito della manifestazione “Papà ti salvo io”, ha propinato ai giovani studenti le buone regole per vivere il mare senza pericoli. Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Tenente di Vascello Giuseppe Tomai, nel ringraziare tutti gli intervenuti, sottolinea il buon esito dell’evento, nella consapevolezza che la scuola rappresenta il miglior veicolo per educare i giovani al corretto uso del mare e delle spiagge.