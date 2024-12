Cor 10 settembre 2024 62enne morto tra le onde, soccorsi da Alghero Dopo aver localizzato la persona in mare nella scogliera di Portu Maga ad Arbus, uno specialista sommozzatore decollato da Alghero è stato calato per recuperare fra le alte onde, il corpo privo di vita della turista irlandese



ALGHERO - Complicato intervento di ricerca e recupero del Reparto Volo Vigili del Fuoco di Alghero e dei Sommozzatori di Cagliari, che con l'ausilio dell'elicottero Drago 144, decollato intorno alle 17.30 dalla base del Reparto Volo di Alghero su richiesta della Capitaneria di porto di Oristano, per ricercare e recuperare una donna irlandese trascinata in acqua dalle onde che si infrangevano nella scogliera di Portu Maga ad Arbus. Dopo aver localizzato la persona in mare, uno specialista sommozzatore è stato calato, nella forte risacca, per recuperare fra le alte onde, il corpo privo di vita della turista, 62enne irlandese. La salma è stata riportata a terra a disposizione delle autorità presenti sul posto per gli atti di competenza.