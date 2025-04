S.A. 14:00 200 grammi di coca e 22mila euro: tre arresti In arresto tre uomini di nazionalità spagnola, ma di origini sudamericane, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze illecite. Gli arrestati sono stati immediatamente condotti presso la Casa Circondariale di Bancali



ALGHERO - Un’efficace operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Alghero, ha portato all’arresto di tre uomini di nazionalità spagnola, ma di origini sudamericane, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze illecite. L’intervento, frutto di una meticolosa attività investigativa e di un’attenta osservazione del territorio, si è concretizzato nelle scorse ore. Gli agenti del Commissariato hanno intercettato i tre soggetti in un’area nevralgica della città. Nel corso dell’operazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto al sequestro di circa 200 grammi di cocaina, sostanza che, immessa sul mercato, avrebbe potuto alimentare il circuito dello spaccio locale, con gravi ripercussioni sulla sicurezza e sulla salute pubblica. Nel corso delle operazioni è stata sequestrata la somma di oltre 22.000 euro in contanti ritenuta provento dell’attività illecita. Gli arrestati sono stati immediatamente condotti presso la Casa Circondariale di Bancali dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.