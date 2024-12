Cor 10 giugno 2022 Anziani, primo check al Green

«Si respira un’aria diversa» Nel nuovo Centro Anziani di Viale della Resistenza dopo i primi trenta giorni dal cambiamento: Interventi migliorativi, si agisce sulla base dei suggerimenti raccolti per mettere a punto la funzionalità della struttura



ALGHERO - «La nuova casa degli anziani dopo un mese circa dall’arrivo degli ospiti, entra progressivamente a regime con l’alta qualità della vita che offre rispetto alla precedente sistemazione dell’Ex Ostello della Gioventù di Fertilia. Nella nuova sede dell’Hotel Green, in Viale della Resistenza, il cambiamento in termini di comfort e servizi di alta qualità è evidente: spazi, terrazze, aree per la socialità, camere nuove di zecca curate ed arredate. Si deve intervenire per alcune migliorie, eliminare alcuni imperfezioni, integrare le dotazione dei servizi e attuare alcune ottimizzazioni».



Lo dichiarano da Porta Terra, dopo il sopralluogo odierno del Sindaco Mario Conoci, con l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, il dirigente del settore Pietro Nurra, i funzionari dell’Assessorato. Una prima verifica dopo l’arrivo degli anziani e il conseguente percorso di ambientazione alla nuova realtà, per raccogliere suggerimenti atti a migliorare la struttura. «Naturalmente il cambio di sede comporta alcuni assestamenti che sono ancora in corso, necessita di un periodo di ambientamento fisiologico sul quale stiamo monitorando per intervenire di conseguenza, ma la prospettiva è di netto cambiamento e di alta qualità dei servizi, così come programmato dall’Amministrazione. Si può migliorare, e lo stiamo facendo», precisa il Sindaco Mario Conoci. In programma quindi alcuni interventi migliorativi che in questi giorni verranno eseguiti, la maggior parte dei quali di tipo tecnico – impiantistico e logistico di agevole soluzione.



La nuova sede consente agli ospiti di lasciarsi alle spalle la situazione di provvisorietà dell’ex Ostello della Gioventù di Fertilia e mette in prospettiva un nuovo livello di qualità. «Abbiamo voluto verificare di persona, dopo un periodo di assestamento, quali sono le condizioni all’interno della nuova struttura» commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris. «Sicuramente si respira un’aria diversa rispetto al passato, le prospettive sono ottime. Ora lavoriamo per programmare una serie di eventi a favore degli ospiti, d’accordo con l’azienda che gestisce il centro, per completare il percorso di miglioramento della qualità del soggiorno».