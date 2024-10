Cor 5 luglio 2022 Domus de Janas patrimonio Unesco: Alghero capofila Le Domus de Janas patrimonio dell’Unesco, il progetto con Alghero capofila. Domani, mercoledì 6 luglio conferenza stampa a Porta Terra con Mario Conoci, l’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco e la Professoressa Giuseppa Tanda



ALGHERO - L’ambizioso progetto del Centro Studi Identità e Memoria (CeSim/APS) e la Rete dei Comuni delle Domus de Janas che raccoglie 62 comuni della Sardegna, con Alghero comune capofila, insieme a numerosi docenti delle Università di Cagliari e Sassari e di altre Università europee, in accordo col Ministero Italiano per la Cultura, ha ottenuto un primo importante risultato: l’inserimento nella Tentative lists UNESCO dei 35 siti rappresentativi del patrimonio artistico e architettonico della Sardegna prenuragica.



L’obiettivo, se realizzato, costituirebbe un importante primato per la Sardegna. Si tratterebbe dei primi monumenti preistorici italiani riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità. Il progetto ha ottenuto inoltre il Patrocinio delle Università sarde, della FASI e del Touring Club, nonché il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna.



Per comunicare lo stato dell’arte dei lavori per il riconoscimento della Preistoria come patrimonio dell’Umanità è previsto un convegno l’8 Luglio, alle ore 16 presso la Sala “Giovanni Maria Angioy” del Palazzo della Provincia di Sassari. Sarà questo il tema della conferenza stampa fissata per domani, giovedì 6 luglio, alle 10 a Porta Terra, in cui il Sindaco Mario Conoci con l’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco e la Professoressa Giuseppa Tanda del Centro Studi Identità e Memoria (Cesim) presenteranno l’importante appuntamento.