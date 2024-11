Cor 21 luglio 2022 Covid: second booster nei centri Asl Da oggi (giovedì) verrà potenziata l’attività dei Centri vaccinali di Alghero e Ozieri, da oggi entra in servizio l’ambulatorio di Tiesi e prossima settimana quello di Porto Torres



SASSARI - Prosegue nella Asl n. 1 di Sassari la vaccinazione con la quarta dose (second booster) per tutti gli over 60 e over 12 fragili. Da oggi (giovedì) verrà potenziata l’attività dei Centri vaccinali di Alghero e Ozieri, da oggi entra in servizio l’ambulatorio di Tiesi e prossima settimana quello di Porto Torres. A breve, attraverso la collaborazione con le amministrazioni comunali, verranno organizzate delle giornate vaccinali sui territori.



Il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica invitano la popolazione a prenotare la vaccinazione al fine di programmare al meglio la somministrazione del farmaco. In questa fase la prenotazione diventa indispensabile ai fini della vaccinazione. Solo la prenotazione può garantire la programmazione dell’attività, minori tempi d’attesa e flussi regolari delle vaccinazioni. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in accordo con le amministrazioni comunali, sta predisponendo un calendario, che verrà diffuso non appena disponibile, di vaccinazioni sul territorio.



I CENTRI VACCINALI





Sassari – Rizzeddu

Palazzina Q - Ingresso da via Rockefeller - dal cancello dell’ARPAS - lato Carabinieri

- dal lunedì al venerdì, ore 09.00 – 19.00

Prenotazione obbligatoria



Alghero – presso il Servizio di Igiene Pubblica, via Paoli, n. 32

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Prenotazione obbligatoria



Ozieri – presso Laboratorio analisi dell’ospedale “Segni”

giovedì e venerdì, dalle ore 15. 30 alle 17.30

Prenotazione obbligatoria



Thiesi – presso gli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica, via Seunis

Mercoledì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Le modalità di prenotazione verranno comunicate a breve, prima dell’avvio del servizio.



Porto Torres - presso gli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica, via Lombardia

Lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Le modalità di prenotazione verranno comunicate a breve, prima dell’avvio del servizio.