Girl Surf, semaforo verde a Porto Ferro

L'attesa è finita. Mercoledì 27 Luglio prenderà il via alla V edizione del Girl Surf power, contest di surf unico in Italia, declinato solo al femminile ideato ed organizzato dal surfista Marco "Bonga" Pistidda e dalla sua Bonga surf school, in collaborazione con Il Baretto di Porto Ferro. Boom di iscrizioni per l'edizione 2022 con più di 30 partecipanti nelle 3 categorie Junior, Open ed Expression session che arriveranno da tutta la Sardegna e non solo, per ritrovarsi nella bellissima baia di Porto Ferro, famosa in tutta Europa per le sue onde e il suo paesaggio mozzafiato.



Dopo un lungo periodo di piatta finalmente il Maestrale inizierà a soffiare già dalla giornata di martedì portando onde nella baia nel tardo pomeriggio dando così la possibilità alle atlete di provare il campo gara. A partire dalle 8.30 ci sarà il ritrovo delle surfiste che verranno istruite dai giudici sul format di gara mentre l'inizio del contest è previsto per le 10. Uno dei temi principali del festival, per il quale la Bonga surf school si impegna fin dalla sua nascita, è il rispetto per le spiagge, la Natura e per l'ambiente in generale. La novità di quest'anno infatti vedrà protagoniste tutte le atlete che, sotto la guida dell'artista Vincenzo Ganadu, durante la competizione, realizzeranno un'opera di live painting su una tela speciale sopra la quale le surfiste più piccole invece applicheranno le plastiche raccolte preventivamente da tutte le persone presenti durante la pulizia della spiaggia promossa dal club.



Per questa 5a edizione una vera girl power farà da madrina all'evento. Lei è Giulia Pala, 17 anni, oristanese, specializzata nel longboard, con un fantastico europeo appena concluso. La giovane e talentuosa surfista, che ha esordito e vinto nelle edizioni precedenti, quest'anno tornerà a farci visita nella veste di testimonial, dimostrandosi entusiasta nel premiare le nuove regine del contest.

Durante la competizione speaker e dj animeranno la spiaggian di Porto Ferro fino alle premiazioni previste nel tardo pomeriggio. Dal tramonto in poi live music e dj set fino a tarda notte.