S.A. 17:25 Girl Surf Power a Porto Ferro: si apre il waiting period Aspettando la giusta mareggiata attesa per fine mese il semaforo si accende e le atlete impostano la rotta per l’Isola, destinazione baia di Porto Ferro



SASSARI - Ci siamo! La mareggiata giusta è attesa a cavallo fra fine mese e inizio luglio, l’entusiasmo cresce esponenzialmente, la crew lavora senza sosta e le atlete cominciano a fare rotta sull’isola impostando sul navigatore la baia di Porto Ferro, spiaggia da bandiera blu del Comune di Sassari sita sulla costa nord occidentale dell’Isola e top spot per surfisti e surfiste. Oggi, venerdì 20 giugno, si apre ufficialmente il waiting period - resterà aperto sino al 31 luglio 2025 -, il semaforo si accende e aspetta di diventare verde per dare forma e sostanza e voce alla chiamata gara, quella che sancirà definitivamente la data in cui si svolgere l’edizione 2025 del Girl Surf Power. Un format collaudato per una competizione fuori dagli schemi, che punta ad abbattere gli stereotipi di genere attraverso sport, incontri, esibizioni e contaminazioni culturali.



Tra le novità più cool dell’edizione 2025, la presenza di una madrina d’eccezione: tra le papabili spicca il nome della giovanissima surfista Ginger Caimi, vera e straordinaria promessa del surf italiano che - in base agli impegni sportivi internazionali - potrebbe essere stella luminosa da far brillare nelle acque della baita. Tanti gli appuntamenti in calendario. Uno da segnare in agenda è la mostra fotografica “Di mare di libertà” curata da Antonio Canu, un omaggio visivo al legame tra donne, mare e natura (esposizione allestita nelle giornate evento, aperta al pubblico). Le partecipanti possono ancora iscriversi online attraverso i canali ufficiali della Bonga Surf School. I posti sono limitati: “Chi vuole cavalcare l’onda più bella dell’estate è invitata a farsi avanti”.



Sarà un’attesa carica di energia. Durante il waiting period infatti il team della Bonga Surf School (organizzazione) monitorerà costantemente le condizioni meteo-marine per arrivare a scegliere le giornate migliori in cui dar corso all’evento. Le iscrizioni sono aperte dallo scorso 1 giugno. Il popolo dell’onda è avvisato, perché l’appuntamento - giunto ormai alla sua ottava edizione - è da rosso lampeggiante sul calendario del surf di Sardegna, d’Italia ed internazionale. La manifestazione ha nella forza, nell’autenticità e nella passione che caratterizzano e animano le donne nel surf, un punto di partenza che innalza subito il livello d’attenzione. E quello della competizione organizzata dalla Bonga Surf School in collaborazione con Sundek.



Il Girl Surf Power è aperto a tutte le atlete senza alcun limite di età ed è a tutti gli effetti l’evento clou della stagione del surf da onda, riservato al solo mondo femminile della disciplina con circa 30 le atlete attese in baia provenienti da tutti i principali surf club della Sardegna. Un format non competitivo che con heat diverse suddivise per età e livello delle iscritte - suddivise nelle categorie Junior (fino a 13 anni), Soft Top (principianti) e Funboard e Longboard, cui si aggiunge in questo 2025 la Expression Session, una speciale esibizione per surfiste esperte, con batteria unica - è portatore di sana pratica sportiva ed agonismo, una performance sportiva che conquista lungo due grandi giornate di sport pronte a ispirare la nuova generazione di surfiste. Il Girl Surf Power si concluderà con le premiazioni ufficiali in programma al Baretto di Porto Ferro, storico punto di ritrovo della spiaggia. A seguire, il tradizionale beach party finale. La Bonga Surf School, fortemente impegnata nella promozione della disciplina e nello sviluppo di progetti ad alto impatto sociale, rinnova il suo ancora una volta l’impegno per un surf che sia accessibile e sicuro, ricreando ancora una volta uno spazio dove ciascuna atleta può sentirsi rappresentata e sostenuta.