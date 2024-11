S.A. 3 agosto 2022 Eventi per Cap d´Any: via alle proposte Sono aperti i termini per la presentazione di proposte per iniziative culturali e di spettacolo da svolgersi nel periodo 1 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023. Scadenza il 10 settembre



ALGHERO - Già in moto la macchina organizzativa per il Capodanno di Sardegna. La Fondazione Alghero, nell’ambito della programmazione eventi in occasione dei festeggiamenti del Cap d’Any 2022-2023, informa che fino al 10 settembre 2022 sono aperti i termini per la presentazione di proposte per iniziative culturali e di spettacolo da svolgersi nel periodo 1 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023.



Le proposte potranno essere presentate da associazioni, enti pubblici o privati e cooperative, e dovranno contenere i seguenti elementi: descrizione dettagliata dell’evento da realizzare, obiettivi, piano di comunicazione; data/periodo e luogo di svolgimento; budget previsionale. Si potrà manifestare il proprio interesse inviando una o più proposte via pec all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it entro e non oltre le ore 13.00 del 10 settembre 2022.



Le proposte saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero unitamente agli uffici dell’Ass.to alla Cultura e Turismo del Comune di Alghero. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@fondazionealghero.it, modulistica e avviso completo su https://bit.ly/proposte_capdany22. Nelle prossime settimane sarà pubblicato anche l'avviso per partecipare al concorso d'idee per ideare e progettare i nuovi arredi urbani che impreziosiranno la città nel periodo natalizio.