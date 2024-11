S.A. 5 agosto 2022 Sorrentino ad Alghero in ricordo di Amelia Il campione di nuoto Corrado Sorrentino, impegnato nel giro della Sardegna a nuoto per beneficenza in ricordo di sua figlia Amelia, scomparsa per una malattia rara all’età di 7 anni. Appuntamento sabato alle Bombarde



ALGHERO - Tappa ad Alghero per il campione di nuoto Corrado Sorrentino, impegnato nel giro della Sardegna a nuoto per beneficenza in ricordo di sua figlia Amelia, scomparsa per una malattia rara all’età di 7 anni. L’appuntamento è per domani, sabato 6 agosto, alle 16.30 allo stabilimento balneare J&B Le Bombarde. L’evento è stato organizzato dagli amici e colleghi di Corrado. Il pluricampione si soffermerà nello spazio dell’arenile Algherese per una raccolta fondi. Corrado Sorrentino, 48enne nuotatore, è stato tre volte campione nazionale assoluto, 23 volte campione nazionale di categoria, medaglia di bronzo ai campionati europei junior.