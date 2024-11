S.A. 6 agosto 2022 Ad Alghero la XX Regata di Sant´Elm Una dozzina gli equipaggi iscritti a questo importante appuntamento della vela latina sarda in programma doemncia 7 agosto al Porto



ALGHERO - Domenica 7 agosto, organizzata dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, è in programma la XXa Regata di Sant’Elm, classica regata riservata alle imbarcazioni armate a vela latina. Alla ventesima edizione della manifestazione risulta iscritto anche il veliero “Giovanna d’Arco” che trent’anni fa lungo la rotta dei velieri-vivaio del commercio delle aragoste tra la Sardegna, le isole Baleari e la Spagna lasciò il porto di Alghero la sera del 13 luglio per raggiungere, assieme alla fiamma olimpica proveniente via mare, il “Port Vell” di Barcellona alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi del 1992.



La “Giovanna d’Arco” dell’armatore e comandante Giovanni Delrio, Tore Frulio nostromo e “team manager”, Torquato Frulio medico e velaio, Pino Piras detto “La Zigarra” compianto motorista di bordo, portò via mare il vessillo della città catalana d’Italia ai Giochi Olimpici dei Paesi Catalani. Ideata in tale occasione e nonostante qualche anno di forzata interruzione la Regata di Sant’Elm rappresenta ormai da alcune stagioni un importante appuntamento della vela latina sarda.



Una dozzina gli equipaggi iscritti: tra questi sono ovviamente attesi in città anche i rappresentanti delle diverse marinerie sarde in cui è ancora viva la tradizione della vela latina. «La giornata sarà l’occasione per ricordare come sarebbe piaciuto sicuramente anche a lui il compianto Giuseppe Alessandro Paddeu purtroppo prematuramente scomparso qualche mese fa» le parole degli organizzatori.