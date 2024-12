Cor 23 agosto 2022 Alghero: Tari sballata per i Cittadini Attivi Per un mero errore di calcolo le bollette inoltrate da Secal risultano errate. Il Comune di Alghero provvederà al nuovo invio con gli importi esatti, comprensivi di agevolazioni



ALGHERO - «L’invio della bollette della Secal relative alla Tari in corso di recapito in questi giorni contiene un errore che riguarda gli aderenti al progetto di Cittadinanza Attiva. Per un difetto di trasmissione degli atti alla Secal, infatti, non è stato tenuto conto delle agevolazioni spettanti agli aderenti al programma. Si è trattato di un mero errore, del quale si chiede di non tenere conto e sul quale si sta intervenendo per rimodulare la bolletta con l’importo esatto al netto dello sconto. La bolletta con l’esatta cifra da pagare verrà recapitata entro breve tempo». Così dal comune di Alghero.