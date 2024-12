S.A. 25 agosto 2022 Cercasi marittimo al Porto di Alghero I marittimi interessati potranno presentarsi entro il giorno 29 agosto all´ufficio Circondariale Marittimo di Alghero



ALGHERO - La Capitaneria di Alghero ha diffuso l'avviso di chiamata di imbarco per «un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di Marinaio sul Motopesca denominato “Staffino I” iscritto al Nr. 01PT1965 di Circomare Alghero». I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti

previsti, potranno presentarsi entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 29 agosto 2022, presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea, 2.