S.A. 29 agosto 2022 Dal 1 settembre nuova pediatra ad Ozieri A darne notizia il Distretto Socio Sanitario di Ozieri che, di concerto con la Direzione della Asl n. 1, comunica alla popolazione le modalità per la scelta del nuovo pediatra



OZIERI - Nell'ambito territoriale n. 4 di Ozieri –

Pattada - Nughedu - Mores - Ittireddu – Ardara – Tula, da giovedì 01

settembre 2022, prenderà servizio la dottoressa Dina Fantasia (ambulatorio in via Fratelli Rosselli n.12, Ozieri) con orario lunedì,

mercoledì, venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00 e martedì e giovedì, dalle

ore 16.00 alle 18.30. Dal primo settembre è possibile presentarsi negli uffici per la scelta e revoca del Medico del Distretto di Ozieri muniti di documento di identità del genitore e della tessera sanitaria del minore nei seguenti giorni: Ozieri, via Colle Cappuccini (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:00).