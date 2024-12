Cor 6 settembre 2022 Lega-Psd’Az: Solinas e Pais presentano la squadra Appuntamento domani (ore 11) ad Alghero alla presenza del sindaco Mario Conoci, dei candidati del gruppo Lega-Psd´Az in corsa alle politiche del 25 settembre



ALGHERO - Mercoledì 7 settembre 2022 (ore 11) ad Alghero, presso l’hotel Quarté Sayàl sito in Via Garibaldi n.87, si terrà la presentazione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Durante la conferenza, oltre al programma, verranno presentati i candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica Lega-Psd’Az, i comizi che si svolgeranno in regione e le varie attività che saranno organizzate sul territorio regionale. All’incontro saranno presenti: il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna On. Cristian Solinas, il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna On. Michele Pais, gli Assessori Regionali e i Consiglieri Regionali dei due Gruppi Consiliari Lega e Psd’Az.



Foto d'archivio