Cor 12 settembre 2022 «In campo competenza e passione» «Ci prepariamo a contribuire al governo del paese con candidati competenti e appassionati» il monito del consigliere regionale algherese Marco Tedde alla presentazione ufficiale dei candidati alle politiche del 25 settembre



ALGHERO - Forza Italia presenta a Sassari, presso l’hotel Grazia Deledda, i candidati alle politiche del 25 settembre: Pietro Pittalis, Ugo Cappellacci, Angelo Cocciu, Ada Lai e Pasqualina Bardino. Incontro impreziosito dalla presenza della Vice Presidente della Giunta Alessandra Zedda, di numerosi consiglieri e amministratori di Alghero e Sorso e del territorio. Tanti gli obbiettivi programmatici illustrati. A partire dalla necessità di intervenire per ridurre le bollette e per migliorare il bonus 110, fino ad arrivare a ridurre il peso fiscale sulle imprese al fine di incrementare l’occupazione e al sostegno delle famiglie in questa difficile temperie economica. È stata anche l’occasione per annunciare il rilancio del partito nel sassarese con nuovi ingressi in Forza Italia: su tutti, il consigliere comunale Francesco Ginesu. «Ci prepariamo a contribuire al governo del paese con candidati competenti e appassionati» il monito del consigliere regionale algherese di Forza Italia Marco Tedde.



Nella foto: un momento dell'incontro svoltosi sabato a Sassari