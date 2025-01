S.A. 26 settembre 2022 53,1%: ha votato un sardo su due L´affluenza è stata del 56,4% nella città metropolitana di Cagliari, 53,1 % in provincia di Sassari, 50,3% in provincia di Nuoro, 50,8 % in provincia di Oristano e del 51,9 % nel sud Sardegna



CAGLIARI - Affluenza in netto calo nell'Isola per il rinnovo del Parlamento. Alla chiusura dei seggi, ha votato il 53,1% degli aventi diritto - poco più di un sardo su due, rispetto al 65,5 % delle precedenti elezioni di quattro anni fa. In particolare, l'affluenza è stata del 56,4% nella città metropolitana di Cagliari, 53,1 % in provincia di Sassari, 50,3% in provincia di Nuoro, 50,8 % in provincia di Oristano e del 51,9 % nel sud Sardegna.