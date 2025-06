Cor 18:14 Barracelli, maxi operazione: 188 multe ad Alghero Nella sola giornata di domenica elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 9.400 euro: Prosegue in modo fruttuoso la collaborazione fra l’Ente Parco di Porto Conte e la Compagnia Barracellare di Alghero



ALGHERO - Con l’inizio della stagione estiva sono state intensificate le attività di prevenzione e repressione degli illeciti con la predisposizione di operazioni mirate a contrastare tutte quelle azioni in violazione alle isposizioni dell’Ente Parco. Nel mese di giugno vi sono state due attività particolarmente delicate e complesse che hanno portato all’accertamento di numerosi comportamenti illeciti. Nel corso di una queste, svolta nella giornata di domenica scorsa 8 giugno, che ha interessato tutte le zone, anche le più impervie, del Parco Regionale di Porto Conte allo scopo di contrastare le forme di bivacco e campeggio, nonché il passaggio e il parcheggio di auto e moto in zone precluse, sono state contestate 188 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.400 euro.



«Ancora una volta si dimostra quanto sia rilevante la collaborazione del Parco con la Compagnia dei Barracelli di Alghero, una collaborazione di fondamentale importanza per la conservazione delle aree naturali protette del nostro territorio» è il commento della Direzione del Parco. «Le operazioni di controllo del territorio del Parco Regionale e dell’Area Marina e di contrasto a comportamenti illeciti saranno sempre più frequenti», precisa il Comandante dei Barracelli Cap. Riccardo Paddeu, che sottolinea l’importanza di rispettare le normative vigenti allo scopo di garantire una maggiore protezione dell’ambiente e di prevenire eventuali incendi da parte di comportamenti e condotte colpose.



La collaborazione ha come obiettivo la tutela dell’ambiente naturale, la prevenzione e repressione dei comportamenti dannosi per l’ecosistema del Parco Regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. «L’attività di polizia rurale svolta dai Barracelli di Alghero è di fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità del territorio del Parco e dell’Area Marina Protetta, a cui si aggiunge la tutela e salvaguardia del suolo e dell’assetto idrogeologico» ricordano dalla compagnia barracellare di Alghero.