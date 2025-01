Cor 27 settembre 2022 Covid: morti due 84enni a Sassari In Sardegna si registrano oggi 774 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 712 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3768 tamponi



SASSARI - In Sardegna si registrano oggi 774 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 712 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3768 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 56 ( +1 ). 4132 sono i casi di isolamento domiciliare (-66). Si registrano due decessi: entrambi di 84 anni, uno residente nella provincia di Sassari, l’altro in quella del Sud Sardegna.