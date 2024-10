Cor 6 ottobre 2022 «Anche il servizio farmaci in tilt, è uno scandalo» Ospedale Marino: lunghe file, disagi e lamentele Durissima la presa di posizione dei gruppi consiliari "Per Alghero", Futuro Comune, Sinistra in Comune e Pd nei confronti del presidente Pais e dell´assessore Nieddu: «abbiate almeno la dignità di dimettervi»



ALGHERO - «“Chi mi conosce sa che non mi tiro mai indietro…”. Così inizia l’ultimo post con cui l’esponente leghista Michele Pais prova a giustificare il disastrosa situazione della sanità in Sardegna e in particolare lo scandalo della farmacia territoriale dell’Ospedale Marino di Alghero, dove le file chilometriche e i disagi per i cittadini hanno superato ogni limite della decenza. Purtroppo dobbiamo ammettere a malincuore che in questo caso ha ragione il consigliere Pais, lui “non si tira mai indietro” e quindi anche stavolta dopo 4 anni di disastri nella sanità sarda combinati dalla sua Lega, dal suo compagno di partito, l’Assessore Nieddu, e dalla giunta sardoleghista guidata da Solinas, siamo certi che non si tirerà indietro, che non farà (né lui, né i suoi sodali…) quel passo indietro doveroso, rassegnando le dimissioni e prendendo finalmente atto della propria incapacità».



«Gli abitanti del Nord Sardegna non chiedevano i robot, né tutti gli altri fuochi di artificio promessi, ma si sarebbero accontentati di una sanità che funzionasse, di un pronto soccorso dove rivolgersi senza fare ore e ore di attesa, di reparti che funzionassero e di tempi umani per fare una visita medica. I risultati invece sono sotto gli occhi di tutti: file interminabili, disagi, ospedali sotto organico, viaggi della speranza in continente per chi può e rassegnazione per chi non può. Ascolti allora un educato consiglio presidente Pais: per una volta si tiri indietro, tiratevi indietro tutti per il bene della Sardegna, dopo 4 anni di disastri abbiate almeno la dignità di dimettervi» chiude la durissima la presa di posizione dei gruppi consiliari di "Per Alghero", Futuro Comune, Sinistra in Comune e Pd.