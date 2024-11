Cor 19 ottobre 2022 Amp, protesta pescatori: dialogo e incontro La Direzione del Parco di Porto Conte incontra i pescatori in protesta davanti a Casa Gioiosa e spiega come le responsabilità sui mancati indennizzi siano in capo a Ministero e soprattutto Regione Sardegna



ALGHERO - «Nessuna volontà di mettere in crisi un comparto importante per l'economia e la storia di Alghero, ma l’esigenza di rispettare le regole basilari per mantenere vitale un’area marina protetta» e «massima disponibilità al dialogo». Così la direzione dell'Area Marina Protetta ai pescatori che nella giornata di martedì hanno manifestato a Tramariglio tutta la loro frustrazione. Il direttore Mariano Mariano ha spiegato che via è la «consapevolezza dei disagi che la interruzione della pesca determina per gli operatori economici e per le loro famiglie e proprio per questo motivo è stato sottolineato come, sulla base degli accordi intervenuti con gli operatori della piccola pesca professionale nel corso dell’incontro con l’Assessore Murgia, sia già stata portata alla attenzione dei competenti uffici regionali una misura, da inserire nella prossima manovra Omnibus». Per fare il punto sulla difficile situazione che attraversa il comparto della piccola pesca di Alghero è stato anche ribadito l’impegno della direzione ad organizzare a breve un incontro con tutte le unità di pesca che operano all’interno della Amp Capo Caccia-Isola Piana.