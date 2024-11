S.A. 21 ottobre 2022 Felicia Kingsley vince il premio Vermentino A vincere il "Vermentino" tra le 27 opere partecipanti è “Non è un paese per single” di Felicia Kingsley edito da Newton Compton



OLBIA - “Non è un paese per single” di Felicia Kingsley vince il Premio enoletterario Vermentino 2022. Sei edizioni, sei capitoli, tutti uno più interessante dell'altro, incluso quello che il Premio enoletterario “Vermentino”, come l’ultimo che si scriverà sabato mattina, dalle 10,30 nella sede del Museo Archeologico di Olbia. L’iniziativa ideata e promossa dalla Camera di Commercio di Sassari insieme ai partner territoriali, Comune di Olbia e di Castelnuovo Magra, vede la collaborazione del Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, dell’Enoteca Regionale della Liguria e del Consorzio per la tutela dei vini DOC e IGT Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto, Liguria di Levante.



A vincere il "Vermentino" tra le 27 opere partecipanti è “Non è un paese per single” di Felicia Kingsley edito da Newton Compton. Menzioni per: “Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia” di Matteo Bellotto (Biblioteca dell’Immagine); “L’inverno dei Leoni” di Stefania Auci (Editrice Nord); “Il cuoco dell’imperatore” di Raffaele Nigro (La nave di Teseo); “Acini di inchiostro” di Monica Testi (Laura Capone Editore); “Perchè non sanno” di Dario Buzzolan (Mondadori). Felicia Kinglsey, che sarà ad Olbia sabato mattina nel corso delle premiazioni dell’evento camerale condotto da Diego Passoni di Radio Deejay, e nel pomeriggio a Sassari in Camera di Commercio (dalle 16,30), per incontrare i suoi estimatori, è nata nel 1987, vive in provincia di Modena e lavora come architetto.



Matrimonio di convenienza, il suo primo romanzo inizialmente autopubblicato, ha riscosso grande successo in libreria con Newton Compton ed è diventato il secondo ebook più letto del 2017. La Newton Compton ha pubblicato anche Stronze si nasce; Una Cenerentola a Manhattan; Due cuori in affitto; La verità è che non ti odio abbastanza; Prima regola: non innamorarsi; Bugiarde si diventa; Non è un paese per single – i cui diritti per la trasposizione audiovisiva sono stati acquisiti da Italian International Film, Gruppo Lucisano - Ti aspetto a Central Park e i romanzi brevi Il mio regalo inaspettato e Appuntamento in terrazzo. Il nuovo romanzo di Felicia Kingsley uscito il 4 ottobre Ti aspetto a Central Park è terzo in top ten (classifica 15 e 16 ottobre). L’autrice ha venduto in Italia complessivamente 770 mila copie dei suoi libri, che sono sempre in cima alle classifiche dei libri più venduti. Felicia Kingsley ha 20 milioni di visualizzazioni su TikTok,52 mila Follower su Instagram e 57 mila su Tik Tok.