Cor 16:00 Palestra geodetica, partono i lavori Parte finalmente ad Alghero il cantiere per la realizzazione del nuovo campo polivalente coperto nell’area della scuola media in via XX Settembre. Ideato e progettato ai tempi dell´amministrazione Conoci, la speranza è che non ci siano intoppi per il completamento dell´opera con fondi dall´avanzo di bilancio



ALGHERO - Ci siamo. Da oggi fino a novembre il cantiere aperto dall’amministrazione lavorerà per la realizzazione dell’impianto polivalente coperto nell’area esterna della scuola media “Giovanni Paolo II” di via XX Settembre. Il nuovo impianto, a norma Coni, sarà adibito principalmente allo svolgimento delle attività didattico-pratiche prettamente scolastiche con possibilità di utilizzo della struttura anche da parte di associazioni sportive esterne. Al via il primo lotto delle opere, finanziate con fondi di bilancio pari a 525.879,41 euro, aggiudicate all’impresa Safety Energy S.r.l.



La speranza è che siamo immediatamente allocate risorse utili per il completamento dell'intervento dall'avanzo di bilancio per evitare che l'intervento rimanga incompiuto. Lo auspica il presidente della commissione Bilancio, Pietro Sartore (Pd), che si congratula con la struttura parlando di «bell'esempio della buona pratica della continuità amministrativa» e da insegnante «sottolinea una nuova attenzione per le strutture sportive a servizio delle scuole cittadine». Si tratta, infatti, di un intervento ideato e progettato all'epoca dell'amministrazione Conoci. «Diamo corso ad un opera importante, avviata nella scorsa legislatura, nel solco di un programma che ci vede impegnati nell’impiantistica sportiva con grande attenzione e con tante opere in cantiere» ha detto oggi il Sindaco Raimondo Cacciotto alla consegna dell’opera.



Presenti gli assessori Francesco Marinaro ed Enrico Daga, i presidenti delle commissioni Sport, Gianpietro Occhioni, e Urbanistica, Emiliano Piras, che da assessore ha avviato l’iter nella scorsa consiliatura. Il primo lotto dei lavori prevede nello specifico la realizzazione di un campo da gioco di dimensioni idonee per il gioco del calcio a cinque, basket e pallavolo e la realizzazione di una copertura formata da una doppia membrana in PVC sorretta da una struttura geodetica in acciaio. «Stiamo già lavorando al secondo lotto delle opere, che prevede la costruzione degli spogliatoi, il completamento impiantistico e delle aree esterne che verranno realizzate con altri fondi che stiamo mettendo a disposizione, contestualmente alla definizione del progetto»