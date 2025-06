Cor 19:21 Genera festival sceglie ancora Alghero Prfemi a Osvaldo Bevilacqua, Francesca Oliva, Marino Bartoletti, Paolo Piras, Sigfrido Ranucci, Tonino Oppes, Antonio Paolini, IgorT, Silvia Vaccarezza, Luigi Manconi e Michele Mirabella



ALGHERO - Genera è più di un festival: è una redazione diffusa, è un laboratorio di comunicazione a cielo aperto dove i giovani delle scuole sarde e del progetto del quotidiano La Nuova Sardegna, La Nuov@Scuola, sono protagonisti dell’informazione, del confronto e della narrazione. È una dimensione in cui la libertà prende la parola (“Le libertà” sono tema e filo conduttore di questa edizione), ed è un’esperienza di dialogo diretto con alcuni tra i nomi più autorevoli del giornalismo italiano: 16 ospiti prestigiosi, da incrociare nei 12 eventi in programma attraverso percorsi che passano dal carcere allo sport, dalla cucina, al viaggio, al fumetto e ai nuovi media.

Quattro giornate di giornalismo, di giovani, di premi, di parole, incontri e racconti. Quattro giorni in cui Genera festival - Premio Giornalistico della Sardegna abiterà la Riviera del Corallo e la città di Alghero per offrire a tutti “La libertà di scegliere” - come recita il motto 2025 - e guidare il pubblico a ritrovare il gusto della parola, quello dell’incontro e dell’ascolto del racconto. Come? Grazie ai laboratori griffati GeneraLab, alle presentazioni dei libri nel cartellone di GeneraFest (direzione artistica affidata al giornalista Giampaolo Cassitta), alla grande musica, alle tante storie da ascoltare (e vivere). Accadrà ad Alghero dal 12 al 15 giugno, tra Villa Maria Pia e Lo Quarter e le storiche Tenute Sella & Mosca.



Alghero sarà ancora una volta parte viva e attiva del racconto. Piazze, spazi e vigne faranno da accogliente scenario ai quattro giorni del festival e alla grande serata del “Premio Giornalistico della Sardegna 2025” che celebrerà Osvaldo Bevilacqua e Francesca Oliva (Premio Sardegna), Marino Bartoletti (Sezione Sport), Paolo Piras (Sezione Cronaca), Sigfrido Ranucci (Premio “Piero Mannironi”), Tonino Oppes (Premio “Manlio Brigaglia”), Antonio Paolini (Sezione Giornalismo enogastronomico), Igor Tuveri (Sezione Giornalismo e Fumetti), Silvia Vaccarezza (Sezione Viaggi e Turismo ), Luigi Manconi (Premio “Peppino Fiori”) e Michele Mirabella (Sezione Scienze, Salute e Benessere).