Cor 17:13 Al via i laboratori camerali per la creazione d´impresa L’obiettivo è quello di trasmettere conoscenze e strumenti specifici in materia di creazione e gestione d’impresa e consentire l’acquisizione di competenze trasversali indispensabili ad ogni idea e attività d’impresa



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari, nell’ambito dell’attività di supporto all’imprenditoria del nord Sardegna, organizza e promuove i laboratori di Assistenza Tecnica alla Creazione e Crescita d’Impresa. Si tratta di iniziative formative gratuite e dal taglio pratico-esperienziale, rivolte ad aspiranti imprenditori e imprenditrici, neo imprenditori e imprenditrici che desiderano avviare o consolidare una propria realtà imprenditoriale.



L’obiettivo è quello di trasmettere conoscenze e strumenti specifici in materia di creazione e gestione d’impresa e consentire l’acquisizione di competenze trasversali indispensabili ad ogni idea e attività d’impresa. Queste le tematiche oggetto dei laboratori: Leadership e Coaching, per apprendere come trarre vantaggio dal processo comunicativo; Project Management, per imparare a gestire e portare a termine un progetto; Marketing, per apprendere come posizionarsi sul mercato e affrontarne le sfide; Business Plan, per imparare a redigere il proprio piano imprenditoriale; Finanza agevolata, per apprendere come reperire finanziamenti.



I laboratori prenderanno il via nel prossimo mese di settembre e avranno ciascuno una durata complessiva di 20 ore, suddivise in 4 incontri da 5 ore. È possibile presentare domanda di partecipazione, per uno o più laboratori, entro il 18 agosto 2025. La selezione dei partecipanti avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo del modulo on-line di partecipazione. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Progetti di Cooperazione e Strategici, tel. 079 2080 228, indirizzo mail progetti.strategici@ss.camcom.it.