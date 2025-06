Cor 15:37 Attivo il senso unico per il Lazzaretto Come da diversi anni a questa parte, viene stabilito il senso unico con ingresso dalla strada statale 127 bis in direzione dei due litorali. In via di definizione i problemi riguardanti la sosta a pagamento alle Bombarde, oggetto di forti proteste da parte di utenti e titolari di attività



ALGHERO - Attivo da domenica il senso unico di marcia sulla strada che conduce alle Bombarde - Lazzaretto. Come da diversi anni a questa parte, viene stabilito il senso unico con ingresso dalla strada statale 127 bis in direzione dei due litorali. Completato in questi giorni il lavoro di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale da parte del personale della Società Alghero in House.



L'ordinanza per la "disciplina temporanea della circolazione stradale per l’istituzione del senso unico di circolazione, del divieto di sosta permanente con zona rimozione e del limite massimo di velocità di 30 km/h lungo la Strada Vicinale Le Bombarde, la Strada Vicinale del Lazzaretto e la Strada Vicinale Lo Camì del Lazzaretto", emessa dal Dirigente del Settore, ha validità fino al 30 settembre.