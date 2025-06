Cor 12:30 Convegno regionale della Polizia locale Sicurezza urbana, innovazione e formazione al centro del convegno regionale della Polizia locale in programma a Sassari il 5 e 6 giugno: un momento dal forte valore strategico di confronto tra operatori



SASSARI - Il 5 e 6 giugno Sassari ospiterà il VI Convegno regionale della Polizia locale, un momento dal forte valore strategico di confronto tra operatori del settore, esperti e istituzioni sulle più attuali sfide in materia di sicurezza urbana, sostenibilità ambientale e innovazione operativa. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il comandante della Polizia locale, Gianni Serra, terrà un intervento sul ruolo sempre più centrale del Corpo all’interno delle politiche di sicurezza urbana, con particolare attenzione alla prevenzione, alla prossimità e alla gestione integrata della sicurezza del territorio.



Tra i temi di grande attualità che saranno affrontati, l’importanza degli impianti di energia rinnovabile e le implicazioni legali ed etiche connesse, oggetto della relazione del sostituto procuratore del tribunale di Oristano, Valerio Bagattini. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla dimensione europea della sicurezza urbana, grazie all’intervento di Marco Calaresu, docente di Scienza Politica all’Università di Sassari, che illustrerà il ruolo del Fisu (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana), sottolineando il valore degli scambi professionali e delle esperienze formative comuni tra le polizie locali dei Paesi europei.



Marco Luciani, responsabile della polizia giudiziaria della Polizia locale di Milano, concluderà la prima mattinata con una relazione dedicata alle investigazioni digitali e informatiche nei reati del “Codice Rosso”, legati alla violenza domestica e di genere. Nel pomeriggio del 5 giugno, lo stesso Luciani condurrà un corso base di attività di polizia giudiziaria, seguito da Giancarlo Candiano Tricasi, istruttore formatore per le forze di polizia, che guiderà un modulo operativo dedicato alle tecniche e tattiche operative, concludendo così la prima giornata di lavori.



La seconda giornata, venerdì 6 giugno, si aprirà con l’intervento di Gaetano Noè, direttore dell’ufficio Ambiente del Comune di Torino, che illustrerà le novità normative e operative in materia di gestione dei rifiuti. A seguire, Massimo Ancillotti, già comandante e dirigente della Polizia locale in diversi comuni italiani, presenterà le ultime linee guida relative alla riforma del codice della strada, con particolare attenzione agli articoli 186 e 187: guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, Ancillotti proseguirà l’approfondimento tecnico con un focus sui dispositivi di rilevamento della velocità, sospensione breve della patente e gestione della sosta breve in ambito urbano. Il Convegno si conferma un appuntamento imprescindibile per il mondo della polizia locale sarda e nazionale, ponendo l’accento sulla formazione continua, la cooperazione istituzionale e la capacità di affrontare le nuove sfide della sicurezza urbana con strumenti sempre più aggiornati e integrati.